Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı - Son Dakika

Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı

21.02.2021 19:19
Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı, System.String[]

İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Inter, deplasman ekibi konumunda olduğu derbide Milan'ı 3-0 ile geçerek zirve yarışında son derece önemli bir galibiyet elde etti. Lider Inter, üst üste 4. galibiyetini aldı ve en yakın rakibi Milan ile puan farkını 4'e çıkarmayı başardı. Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, attığı golle tarihe geçti.

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Inter arasında Milano derbisi heyecanı yaşandı. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 3-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 57. dakikalarda Lautaro Martinez, 66. dakikada Romelu Lukaku attı. Ivan Perisic de 2 ve 3. gollerin asistini yaparak derbinin yıldızlaşan isimlerinden biri oldu.

LUKAKU TARİHE GEÇTİ

Romelu Lukaku, 1973'te Romeo Bonetti'den sonra üst üste dört Milano derbisinde gol atan ilk oyuncu oldu.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 43 yaptı ve takipçisi Milan ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Inter, gelecek hafta Genoa'yı sahasında ağırlayacak. Milan ise Roma deplasmanına gidecek.

Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı

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Son Dakika Spor Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı - Son Dakika Spor


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