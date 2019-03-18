Milano Derbisini Inter Kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A
) 28. haftasındaki derbi maçta Inter, Milan
'ı 3-2 yendi. Milano
kulüpleri arasındaki karşılaşmada Milan, Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, de Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.
Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu
, 90 dakika sahada kaldı.
Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.