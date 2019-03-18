Son Dakika Haberleri: Milano Derbisini Inter Kazandı

Milano Derbisini Inter Kazandı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasındaki derbi maçta Inter, Milan'ı 3-2 yendi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasındaki derbi maçta Inter, Milan'ı 3-2 yendi.

Milano kulüpleri arasındaki karşılaşmada Milan, Inter'i konuk etti. Inter, Vecino'nun 3, de Vrij'in 51 ve Martinez'in (penaltıdan) 67. dakikadaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri ise 57. dakikada Bakayoko ve 71. dakikada Musacchio'dan geldi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Puanını 53'e çıkaran Inter, 51 puanda kalan Milan'ı geçerek 3. sıraya yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:37 Kaynak: AA

İtalya Serie A, Milano, Milan, Spor
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