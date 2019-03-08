Son Dakika Haberleri: Milano Fuarı Gezisine Büyük İlgi

Milano Fuarı Gezisine Büyük İlgi

1 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano 2019" Mobilya Fuarı gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği "I Saloni Milano 2019" Mobilya Fuarı gezisinin 4'üncüsünü hayata geçiriyor.

I Saloni Milano Mobilya Fuarı'na 2014 yılından bu yana uçak kaldıran İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, bu sene de üyelerini İtalya'ya uçuruyor. İnegöllü mobilya sanayicilerinin sektördeki gelişmeleri takip ederek global rekabete ayak uydurabilmeleri maksadıyla fuar gezileri tertipleyen İTSO, bu yıl 160 İnegöllü mobilyacıyı I Saloni Milano 2019 fuarına götürecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon kapsamında Yenişehir'den kalkacak uçak ile Milano'ya hareket edecek olan İnegöllü mobilyacılar, 4 gün sürecek programda fuarda bulunan dünya markalarını ve yeni tasarımları inceleme fırsatı bulacaklar.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yavuz Uğurdağ, "11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz gezimizde mobilyacılarımızın yeni moda ürünleri yerinde inceleyerek gelişimleri takip etmelerine ve değişime ayak uydurmalarına destek vermek istiyoruz. Mobilyanın başkenti olan ilçemizin ihracat rakamlarını artırabilmesi ve yeni pazarlara hitap edebilmesi adına global rekabet çerçevesinde gelişimini sürekli kılması ve çağın yeniliklerine ayak uydurması gerekmektedir. Günümüzde insan gücünün ötesine geçen makine ve yeni teknoloji üretimlerin ilçemizde de uygulanarak her geçen gün artan rekabet ortamından kopmamamız gerekiyor. Bu nedenle bu tarz fuar gezilerinde edinilecek bilgiler bizim için büyük önem taşıyor." - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:30 Kaynak: İHA

İnegöl, Murat Erat, Milano, Ekonomi
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