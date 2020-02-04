Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile - Son Dakika Dünya

Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile

6 saat önce

Milano Moda Haftası, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu. 'Sizinleyiz Çin' başlıklı kampanya çerçevesinde Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve satın alımcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.

Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile, System.String[]

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Milano Moda Haftası, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu.


'Sizinleyiz Çin' (China we are with you) başlıklı kampanya çerçevesinde koronavirüs nedeniyle Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve alıcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Milano, Moda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fotoğraflarla koronavirüs salgını: Alarm halindeki dünyadan insan manzaraları
Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 03:41:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]