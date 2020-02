Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile

Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Milano Moda Haftası, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu.



'Sizinleyiz Çin' (China we are with you) başlıklı kampanya çerçevesinde koronavirüs nedeniyle Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve alıcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.