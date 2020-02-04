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Milano Moda Haftası'ndan koronavirüs çözümü: Gelemeyen Çinli katılımcılara sanal defile
6 saat önce
Milano Moda Haftası, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu. 'Sizinleyiz Çin' başlıklı kampanya çerçevesinde Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve satın alımcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.
Moda dünyasının en önemli etkinliklerinden Milano Moda Haftası, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle zor günler geçiren Çin'e destek kampanyası başlattığını duyurdu.
'Sizinleyiz Çin' (China we are with you) başlıklı kampanya çerçevesinde koronavirüs nedeniyle Milano'ya gelemeyecek olan modacı, gazeteci ve alıcılara defile ve etkinlikler sanal olarak gösterilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:08
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