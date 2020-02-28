Milas 11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Milas 11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor - Son Dakika Ekonomi

Milas 11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor

6 saat önce

Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor.

Milas 11. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor, System.String[]

Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 5 Mart'ta açılıyor.


Milas'ta her yıl başta Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Valiliği, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Milas Ziraat Odası olmak üzere toplam 20 kuruluşun desteği ile düzenlenmekte olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 11'incisi bu yıl 5 Mart'ta açılacak.


Milas'ta, 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi - TARİŞ'in Balçık mevkiindeki tesislerinde 5 Mart Perşembe günü saat 11.00'de açılacak fuara Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 241 firma katılacak. Fuarda 400 dolayındaki markadan çeşitli ürünler, iş makineleri, tarım ve hayvancılıkla ilgili çeşitli aletler ve edevatlar sergilenecek.


Fuarın organizatör firması yöneticisi Zeki Erdoğan, Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı her yıl 100 bin dolayında ziyaretçinin geldiğini ifade ederek; "Bu yıl da 100 - 110 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı; Türkiye'de bu alanda düzenlenmekte olan fuarlar arasında gerek ziyaretçi sayısı, gerekse alışveriş miktarı bakımından Türkiye'nin ilk üç fuarı arasında bulunuyor. Milas'taki kurumlar arası işbirliği ile sağlanan bu başarılı organizasyon için destek olan her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Güney Ege, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:08 Kaynak: İHA
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