Milas'a 6 hakim 6 savcı ataması yapıldı - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile 4 bin 163 hakim ve savcının görev yeri değişti. Muğla'nın Milas ilçesinde 9 hakim ve 6 savcı çeşitli il ve ilçelere atanırken, 6 savcı ve 6 hakimin ise Milas'a ataması yapıldı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle, 4 bin 163'ü adli yargı, 465'i idari yargı olmak üzere 4 bin 628 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değiştirilen savcıların arasında 18 ilin başsavcısı da bulunuyor. Kararnameye göre Milas'ta görev yapan 9 hakim ve 6 savcının başka adliyelere ataması yapılırken, Milas'a 6 hakim ve 6 da savcı ataması yapıldı. Kararnameye göre Milas Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan Hülya Türkyılmaz Ankara Hakimliği'ne, Özgür Yalçın Kırıkkale Hakimliği'ne, Garip Aykanat Kayseri Hakimliği'ne, Buse Serin İstanbul Hakimliği'ne, Mustafa Atlıhan Başkale Hakimliği'ne, Birsen Ergezen Büyükçekmece Hakimliği'ne, Mahmut Furkan Gündeş Hani Hakimliği'ne, Ercan Küçüksoy Kozluk Hakimliği'ne, Figen Sözer Akçakale Hakimliği'ne atanırken, Milas Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammet Tunahan Işık Muş Cumhuriyet Savcılığı'na, Mustakim Türkyılmaz Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Onur Demir Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Ali Ergezen Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na, Ali Tanıl Gören Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Selim Karakaş Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.



"Milas'ın yeni hakim ve savcıları"



Kararnameye göre Milas'tan giden 9 hakim ve 6 savcının yerine, 6 savcı ve 6 hakim ataması yapıldı.



Milas'a atanan hakim ve savcılar ise şöyle, Çemişgezek Hakimi Enes Atikalioğlu, Kozluk Hakimi Mustafa Ekici, Yayladağı Hakimi Kübra Seçilmişoğlu, Şirvan Hakimi Kürşat Şahin, Lice Hakimi Nurten Şimşek, Aralık Hakimi Abdurrahman Demirci. Şırnak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Katkıcı, Bismil Cumhuriyet Savcısı Ömer Aydoğan, İdil Cumhuriyet Savcısı Gamze Dağ, Savur Cumhuriyet Savcısı Pınar Dinçer, Nazımiye Cumhuriyet Savcısı Erol Kayma, Lice Cumhuriyet Savcısı Cuma Kızıltaş. - MUĞLA