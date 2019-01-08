Son Dakika Haberleri: Milas'a Yeni Fuar Alanı Talebi

Milas'a Yeni Fuar Alanı Talebi

24 dakika önce

AK Parti heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Milas'a yeni fuar alanı talebinde bulundu.

Milas'a Yeni Fuar Alanı Talebi, System.String[]
AK Parti heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ederek Milas'a yeni fuar alanı talebinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak Ankara'da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı grup toplantısını izleyen heyet, daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyaretlerden Milas çiftçilerine de müjde çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 2017-2018 desteklemeleri de dahil olmak üzere, süt, buzağı, mazot, prim ve diğer tüm desteklerin kısa süre sonra çiftçilerin hesapların yatırılacağı müjdesini verdi. AK Parti heyeti, tarımda çiftçilerin memnuniyet duyduğu desteklemeler için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Heyet, aynı zamanda Milaslı çiftçinin talebi olan zeytinyağı, yem ve gübre desteklerinin artırılması noktasında taleplerini de iletti.

Milas'ın önemli ihtiyaçlarından biri olan yeni fuar alanı konusunda da talep de Bakan Pakdemirli'ye aktarılarak destek istendi. Ayrıca Pakdemirli, mart ayında bu yıl 10'uncusu yapılması planlanan Milas'taki Uluslararası Güney Ege Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na davet etti.

Pakdemirli'ye Milas zeytinyağı hediye edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

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