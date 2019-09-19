Milas Beçin Esnafspor 1967 topbaşı yaptı

Muğla Mahalli Süper Amatör Lig takımlarından Milas Beçin Esnafspor 1967, 2019-2020 sezonunun ilk çalışmasını Milas Belediye Selimiye Sahasında Teknik Direktörü Mehmet Ali Sevinç, yardımcısı Samet Çapkınoğlu nezaretinde 18 futbolcusuyla gerçekleştirdi.



Uzun zamandan beri resmi müsabaka yapılmayan Milas Belediye Selimiye sahasında yapılan sezonun ilk çalışmasına Milas Beçin Esnafspor 1967 Kulübü Başkanı Ekrem Vanlıoğlu, As Başkanlar Erhan Çiftçi, Askın Kabak, tesis sorumlusu Doğan Akgöz, genel kaptanlar Cihan Solmaz, Ali Berkan, basın sözcüsü Hasan Tuzla takip etti.



Kırmızı - Beyazlı ekibin yaptığı ilk çalışma sonrasında görüşlerini aldığımız Milas Beçin Esnafspor 1967 Kulübü Başkanı Ekrem Vanlıoğlu "Yönetim kurulu olarak maddi sıkıntımız şimdilik yok. Takımımızda forma giyecek olan sporcularımızla her konuda anlaşma sağladık.



Birbirine bağlı olan yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte uyum içerisinde takımın eksiklerini tamamlayıp, Milaslıların çok arzu ettikleri BAL ligine çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımız hocalarımız Mehmet Ali Sevinç ve yardımcısı Samet Çapkınoğlu nezaretinde ilk çalışmayı yaptı. İyi bir kadro kurarak sezon sonunda BAL ligine çıkmak istiyoruz" dedi. - MUĞLA