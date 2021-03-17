Milas Belediye: 1-3

Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti

6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, "Takmayı unutmuşum" diyerek kendini savundu

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti