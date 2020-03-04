Milas Belediyesi Şehitlik Anıtını yarım bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milas Belediyesi Şehitlik Anıtını yarım bıraktı - Son Dakika

Milas Belediyesi Şehitlik Anıtını yarım bıraktı

6 saat önce

Milas'ta şehit yakınlarının ve gazilerin talebi doğrultusunda, 2016 yılında yapımına başlanan 'Milas Şehitler Anıtı' Milas Belediyesi tarafından yarım bırakıldı.

Milas Belediyesi Şehitlik Anıtını yarım bıraktı, System.String[]

Milas'ta şehit yakınlarının ve gazilerin talebi doğrultusunda, 2016 yılında yapımına başlanan 'Milas Şehitler Anıtı' Milas Belediyesi tarafından yarım bırakıldı. 4 yıl yapılması beklenen yarım kalmış anıt ve çevresi Milas Belediyesi'nin duyarsızlığı nedeniyle adeta mezbelelik bir hal alırken, vatandaşlar Belediye Başkanı Muahmmet Tokat'ı göreve davet etti.


Milas Kent Müzesini kurmak için görevlendirilen Prof. Dr. Engin Berber ve ekibi tarafından projelendirilen anıtın kısa sürede tamamlanması beklenen proje adeta unutuldu. 2017 yılında çalışmalara ilk harcı döken Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, temel atma çalışması sırasında yaptığı açıklamada Şehitler Anıtı Projesinin kendisi açısından önemli olduğunu belirterek "Milas'a özgü yerel değerler de içeren, özel bir şehitlik projesine imza atmak istiyoruz. Şehitlerimizin ismini yaşatacak olan Şehitler Anıtımızı Mayıs ayı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz" demişti.


İki üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan anıt ne yazık ki aradan geçen zaman içerisinde tamamlanamadı. Hilal şeklindeki havuz ise bakımsızlıktan çöp alanına döndü.


Her yıl Eylül ayının 19'unda gerçekleşen Gaziler Günü programının bir bölümünün de yapılması planlanan anıtta gerçekleştirilmesi düşünülüyordu.


Vatan için canını vermiş olan kahramanlar için vefa borcunun kısa sürede ödenmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Anıları önünde saygıyla eğildiğimiz şehitlerimize karşı Milas Belediyesi'nin başkanımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz" diyerek Şehitler Anıtı projesinin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini ifade ettiler.


Yarım kalan projenin detayları


Anıt mevcut havuz üzerine yerleştirilecek ve led ışıklar ile aydınlatılıp hem kara yolundan hem de havadan görülmesi sağlanacaktı. Yola cephesi olacak şekilde protokol noktası oluşturulacak, havuz üzerinde hilal ve merkezinde ise yıldız yerleştirilecekti. Anıt etrafında dolaşım alanı sağlanacak, alana girişte ise iki adet meşaleli paye olacaktı. Dolaşım alanı içerisinde ise Balkan, 1. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs Savaşları ve iç güvenlik harekatını simgeleyecek altı farklı totem yerleştirilecek ve her bir şehidimiz için de üzerlerine isim yazılı plakalar konulacaktı. - MUĞLA

Milas Belediyesi, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
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