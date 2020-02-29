Milas Belediyespor l+iderlik maçına çıkıyor

Milas Belediyespor Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun son 2 maçı öncesi lider Kocaeli Büyük Şehir Belediye Kağıt Spor'u konuk edecek.



Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubunda 1 Mart 2020 Pazar günü saat 15.00'te Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde Kocaeli BŞB Kağıtspor ile liderlik karşılaşması gerçekleştirecek olan Milas Belediyespor Voleybol takımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Puan olarak grupta lider olmasına rağmen galibiyet sayısı nedeniyle 2. Konumda olan Belediyespor liderlik için bu maçı alması gerekiyor. Ligde 11 maç önce son mağlubiyetini Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor karşısında 3-2 alan ilçemiz temsilcisi seyirci ve saha avantajını kullanmak istiyor.



Takımı antrenman yaptığı sahada ziyaret eden Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, "Halkımızı ve taraftarlarımızı, Milas'ın takımına, çocuklarına bu kader maçında destek olmaya davet ediyorum." dedi.



Açıklamalarına İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz anarak ve başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Tokat bugün daha farklı bir program hayal etmiştik ancak acımız büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Milas Belediyespor'umuz çok başarılı bir sezon geçiriyor. Ancak ligin düğümü bu maç ile çözülecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile oynayacağımız maç bizim için ayrı bir yere ve öneme sahip. Onlar birinci biz ikinciyiz. Biz orada 3-2 mağlup olmuştuk ama iyi bir müsabaka çıkartmıştık. Burada kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak maçtan galibiyetle çıkmak istiyoruz. Takımda herhangi bir eksik yok, motivasyon olarak da gayet hazırlar. Basınımıza, halkımıza, taraftarlarımıza burada çok önemli bir görev düşüyor. Bu bilinçle, maçın önemini kavrayarak 1 Mart 2020 Pazar günü saat 15.00'te tüm taraftarlarımızı, halkımızı Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'ne takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. - MUĞLA