Milas Belediyespor sezonun ilk maçına çıkıyor

Türkiye Büyük Erkekler Birinci Liginde mücadele eden Milas Belediyespor Voleybol Takımı 2019-2020 voleybol sezonunun ilk maçına kendi saha ve seyircisi önünde Altekma ile karşı karşıya gelecek



Cumartesi günü Milas Belediye Atatürk Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda saat 14.00'te ilk maçına çıkacak olan Mavi - Beyazlılar geçen yılki başarılı sezonu bu sezonda yaşamak için kurdukları yetenekli genç ekiple Altekma maçından üç puanla ayrılmak istiyor.



Sezon başı çalışmalarına çok iyi hazırlandıklarına vurgu yapan Türkiye'nin tanınmış hocalarından Osman Çakıray, Altekma müsabakası öncesinde kısa bir değerlendirmede bulunarak, "2019 - 2020 sezonuna çok yetenekli çok genç voleybolcularla başladık. Türkiye'nin birçok tanınmış takımlarından transfer ettiğimiz sporcularımızın disiplinli çalışma azmi teknik adamlar olarak bizleri sevindiriyor. Sporcularıma güveniyorum. İlk müsabakadan üç puanla ayrılacağız" dedi. - MUĞLA