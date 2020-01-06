Milas bir Kore gazisini daha kaybetti - Son Dakika

Milas'ın sevilen muhtarlarından Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Milas'ın sevilen muhtarlarından eski İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Kore Gazisi Mustafa Ali Alparslan 91 yaşında hayata veda etti. 1929 yılı Bozalan Mahallesi doğumlu olan ve 1950 yılında Kore'ye giderek bizzat savaşan ekip içinde yer alan Alparslan yaralanması üzerine 1 yıl kaldığı Kore'den gazi olarak döndü. İsmet Paşa Mahallesinde 29 yıl Muhtarlık görevinde de bulunan Mustafa Ali Alparslan bölge halkı tarafından sevilen bir isim oldu.

4 çocuk babası Alparslan 2015 yılında savaştığı toprakları yeniden ziyaret etmiş ve orada çekimi gerçekleşen belgesellerde yer almıştı.

11 aydır sol tarafından felç olan ve yatakta tedavi gören Alparslan Cuma günü nefes darlığı şikayetiyle İzan Özel Sağlık Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Alparslan bugün saat 14.30 sıralarında hayata veda etti.

Sevilen Kore Gazisi Alparslan'ın Cenazesi yarın öğle namazına müteakip evinden askeri törenle alınarak 2. Gümüşkesen Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Milas Asri Mezarlığına defin edilecek.

(İHA)