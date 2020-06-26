Milas-Bodrum'da dış hat uçuşları başladı - Son Dakika

Milas-Bodrum'da dış hat uçuşları başladı

Bodrum Havalimanı'nda ilk tarifeli dış hat uçuşu yapıldı.

Bodrum Havalimanı'nda ilk tarifeli dış hat uçuşu yapıldı. Milas-Bodrum Havalimanı'nda İç hat uçuşları 4 Haziran'dan bu yana yapılıyor.

Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı


TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tarifeli dış hat uçuşları başladı. Bu sabah Almanya Hannover'den gelen Sunexpress uçağı su takıyla karşılandı. Yolcuları terminalde Milas Kaymakamı Eren Aslan, DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve havalimanı çalışanları çiçeklerle karşıladı.


TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu "Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Paydaşlarımızla birlikte uyguladığımız kapsamlı önlemler sayesinde bugüne kadar sorunsuz bir operasyon yürüttük. Bugün de dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere hava yollarımıza, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi.


Sunexpress'in ardından Corendon ve Edelweiss havayollarının da önümüzdeki günlerde Avrupa destinasyonlarından Bodrum'a uçuşlara başlaması bekleniyor.


Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havali manı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milas-Bodrum'da dış hat uçuşları başladı - Son Dakika

Son Dakika

20:06 Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:33:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas-Bodrum'da dış hat uçuşları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]