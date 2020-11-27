Milas-Bodrum Havalimanı ACI pandemi sertifikasını aldı - Son Dakika

Milas-Bodrum Havalimanı ACI pandemi sertifikasını aldı

27.11.2020 14:31
Milas-Bodrum Havalimanı ACI pandemi sertifikasını aldı, System.String[]

Milas-Bodrum Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı ilgili tüm kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için oluşturulan sertifikayı almaya hak kazandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, hükümetlerin sınırlarını kapatmaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenen havacılığın, yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer aldığını bildirdi.

Salgının ortaya çıkmasının ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda çalışanların ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri hızlıca ve tam olarak hayata geçirdiklerini anlatan Kayaoğlu, şu bildileri verdi:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan programa katıldık. Pandeminin etkisini yitirmesi ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte yolcularımızın güvenle seyahat etmeye başlayacağına inanıyoruz."

10 ayda 1,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, TAV'ın Türkiye'de işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Gazipaşa- Alanya havalimanları da ACI tarafından sertifikalandırıldı.

Şirketin yurt dışında işlettiği Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvatistan Zagreb havalimanları da akreditasyon sürecini tamamladı ve sertifika aldı.

Milas-Bodrum Havalimanı ocak-ekim döneminde 1 milyon 401 bin yolcuya hizmet verdi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi, Milas-Bodrum Havalimanı, Bodrum, Milas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milas-Bodrum Havalimanı ACI pandemi sertifikasını aldı - Son Dakika Ekonomi


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