Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat uçuşları başladı

Milas-Bodrum Havalimanı'nda bu sabah itibarıyla tarifeli iç hat uçuşları başlarken, pandemiye karşı tüm önlemlerin alındığı havalimanından ilk gün karşılıklı 20 sefer düzenleniyor.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul ve Ankara'dan Bodrum'a uçuşları başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, ilk gün 20 sefere hizmet vererek hızlı bir başlangıç yapmış olacaklarını bildirdi.

Bu dönemde önceliklerinin çalışan ve yolcu sağlığını korumak olduğunu belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken konforlu bir seyahat deneyimi sunacağız. Havalimanımızda pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını ve hızlı bir toparlanmayla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dünyanın her yerinden ziyaretçilerimizi ağırlamayı umuyoruz."

Verilen bilgiye göre, Milas-Bodrum Havalimanı'nda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi"ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Tüm terminal dezenfekte edilirken, tüm çalışanlara eğitim verildi ve görev alanlarına göre uygun koruyucu ekipman sağlandı.

Terminalin tüm giriş noktalarına yolcu ve çalışanların vücut ısılarını ölçmek üzere termal kameralar yerleştirilirken, yolcuların uygun olan her aşamada temas etmeden hizmet alabilmesi için düzenlemeler gerçekleştirildi.

Genelgeye uygun olarak, ilk aşamada havalimanlarına refakat zorunluluğu dışında yolcu olmayanların girişine izin verilmeyecek, çalışanların ve yolcuların terminalde maske takması zorunlu olacak.