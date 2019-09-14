Son Dakika Haberleri: Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği

1 saat önce

Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniğiMUĞLA - Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, paniğe neden oldu.

Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği

MUĞLA - Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, paniğe neden oldu.

Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi. Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken Yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

Yılanı gören Vip Bodrum Transfer çalışanı Eyüp Can Tosun giden yolcu bölümünde yılanı gördüğünü belirterek; "Vatandaşların arasından bir anda çıkan yılan, yerli ve yabancı turistleri kısa süreli panik etti. Çevresinde güvenlik önlemi alan havalimanı yetkilileri, itfaiye ile birlikte yılanı alarak doğaya salmak için götürdü" dedi.

Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği

Milas-Bodrum Havalimanı, Bodrum, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı tutuklandı İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:18:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]