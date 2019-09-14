Milas- Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği

MUĞLA - Milas-Bodrum Havalimanı'nda, giden yolcu bölümünde görülen yılan, paniğe neden oldu.

Milas - Bodrum Havalimanında önceki gün iç hatlar giden yolcu girişinde yılan gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Bir turisttin valiziyle geldiği öğrenilen yılanı gören yerli ve yabancı turistler şoka girdi. Çevresinde toplanan kalabalıktan ürken Yılanın havalimanı yetkilileri ve itfaiye ekipleriyle birlikte doğaya salındığı öğrenildi.

Yılanı gören Vip Bodrum Transfer çalışanı Eyüp Can Tosun giden yolcu bölümünde yılanı gördüğünü belirterek; "Vatandaşların arasından bir anda çıkan yılan, yerli ve yabancı turistleri kısa süreli panik etti. Çevresinde güvenlik önlemi alan havalimanı yetkilileri, itfaiye ile birlikte yılanı alarak doğaya salmak için götürdü" dedi.