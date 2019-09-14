Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu.
Geçen hafta Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullananlar, giden yolcu bölümü girişinde yılan görünce panik yaşadı.
Havalimanı personeli ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılanın doğal yaşamına bırakıldığı öğrenildi.
Yılanın alanda gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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