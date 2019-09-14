Son Dakika Haberleri: Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği
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Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği

44 dakika önce

Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda yılan paniği, System.String[]

Milas-Bodrum Havalimanı'nda görülen yılan paniğe neden oldu.

Geçen hafta Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullananlar, giden yolcu bölümü girişinde yılan görünce panik yaşadı.

Havalimanı personeli ve itfaiye ekiplerince yakalanan yılanın doğal yaşamına bırakıldığı öğrenildi.

Yılanın alanda gezdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Milas-Bodrum Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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