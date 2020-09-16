Milas-Bodrum Havalimanı'nın yenilenen pisti hizmete alındı - Son Dakika

Milas Bodrum Havalimanı'nın bakıma alınarak yenilenen 10L-28R pisti yeniden hizmete alındı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke turizmine ve havacılığına katkısı her geçen gün artan Milas Bodrum Havalimanı'nın bakıma alınarak yenilenen 10L-28R pistinin yeniden hizmete alındığını bildirdi.

"İlk sefer ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gerçekleşmiştir"

DHMİ Genel Müdürü Keskin'in açıklamasında, "Bu piste paralel olarak hizmet vermekte olan paralel taksi yolu, genel müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapılarak bakım süresince yedek pist (RWY 10R-28L) olarak hizmete alınmıştır. Böylece uçuşlarda herhangi bir aksaklık veya kesinti yaşanmamıştır. Bu çalışma ile Milas Bodrum Havalimanımız alternatifli olarak kullanılabilecek iki piste sahip olmuştur. Bu pistten ilk sefer ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına 10 Eylül 2020'de Türkiye saati ile 05: 43'te gerçekleşmiştir" dedi. - İSTANBUL