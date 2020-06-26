Milas-Bodrum Havalimanında dış hat uçuşları başladı - Son Dakika

Milas-Bodrum Havalimanında dış hat uçuşları başladı

Milas-Bodrum Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tarifeli dış hat uçuşları başladı.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tarifeli dış hat uçuşları başladı.

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TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah Almanya Hannover'den gelen Sunexpress uçağı su takıyla karşılandı.

Yolcuları terminalde Milas Kaymakamı Eren Aslan, DHMİ Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas-Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu ve havalimanı çalışanları çiçeklerle karşıladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yeniden yolcuları karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Haziran başında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Paydaşlarımızla birlikte uyguladığımız kapsamlı önlemler sayesinde bugüne kadar sorunsuz bir operasyon yürüttük. Bugün de dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunexpress'in ardından Corendon ve Edelweiss hava yollarının da önümüzdeki günlerde Avrupa destinasyonlarından Bodrum'a uçuşlara başlaması bekleniyor.


Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi'ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

Milas-Bodrum Havalimanı, Sunexpress, Bodrum, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milas-Bodrum Havalimanında dış hat uçuşları başladı - Son Dakika Ekonomi

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