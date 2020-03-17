Milas-Bodrum Havalimanında şiddetli rüzgar hasara neden oldu - Son Dakika

Muğla'da, Milas-Bodrum Havalimanı iç hatlar terminalinin çatı kısmında şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştuğu, uçuşların dış hatlar terminalinden sağlandığı bildirildi.

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar, Milas-Bodrum Havalimanı'nda hasara neden oldu. Çatıdan uçan izolasyon malzemeleri, iç hatlar terminalinin girişindeki yola savruldu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı ifade etti.

"Can ve mal güvenliğinin sağlanması için iç hatlar terminali tedbir amaçlı kapatıldı. Uçuşlar, dış hatlar terminalinden sağlanıyor." diyen Arslan, yolcuların dış hatlar terminaline yönlendirildiğini aktardı.