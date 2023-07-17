Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı - Son Dakika
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Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

17.07.2023 12:59

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında 14 Temmuz'da başlayan orman yangınının faili jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonrası kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracı ile giderken ormanlık alana torpil attığı ortaya çıktı.

Milas- Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında 14 Temmuz'da başlayan orman yangınının faili jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonrası kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracı ile giderken ormanlık alana torpil attığı ortaya çıktı.

KARADAN VE HAVADAN MÜDAHALE

14 Temmuz saat 14.42'te Milas-Bodrum Havalimanı kavşağında yol kenarındaki otların tutuşması sonrası yangın çıkmıştı. Yangına havadan 18 helikopter 10 uçak, karadan 60 arazöz ve yaklaşık 500 orman işçisi müdahale ederek 6 saatlik bir çalışma sonrası 160 hektar alanda kontrol altına alınmıştı.

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

YANGINI ÇIKARAN ŞAHIS YAKALANDI

Yangın sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin 24 saatlik titiz çalışması sonrası yangını çıkaran Mahmut Dilbaz isimli şahıs yakalandı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

ARAÇ İÇİNDEN TORPİL ATMIŞ

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Milas Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin araç içinden torpil atarak çıkardığı tespit edildi. Mahmut Dilbaz, 15 Temmuz günü Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada, torpil ve torpil parçaları bulunurken, Dilbaz ile birlikte aynı evde ikamet eden kız arkadaşı ve oğlu cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı

18 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Şüpheli Dilbaz, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı evde birlikte yaşadığı kız arkadaşı ve oğlu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dilbaz'ın 18 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı
Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas-Bodrum karayolu Havalimanı kavşağında çıkan orman yangınının faili yakalandı - Son Dakika


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