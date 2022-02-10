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Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

10.02.2022 15:56
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

Milas Bodrum Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Milas Bodrum Karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazadan sonra adeta savaş alanına dönen karayolunda yaralları kurtarmak ve yolu trafiğe açmak için ekipler çalışma başlattı.

Kaza; saat 14: 45 sıralarında Milas - Bodrum karayolu Meşelik Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında bir tır ile 5 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı. Kazada otomobillerde ağır hasar meydana gelirken, tır da karayolundan orta refüje çıkarak durabildi. Bodrum ve Milas İtfaiye ekiplerince müdahale edilen kazada yaralılar sıkıştıkları araçların içerisinden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.

İlk bilgilere göre, 34 BSF 964 plakalı otomobil, 48 U 2240 plakalı otomobil, 48 ACY 641 plakalı dorseyi çeken 48 AET 813 plakalı tır, 35 AZV 872 plakalı otomobil, 34 BNU 154 plakalı otomobil, 34 EL 6622 plakalı otomobilin kazaya karıştığı belirlendi. Kazanın meydana geliş şeklinin ise ekipler tarafından incelendiği belirtildi. - MUĞLA

Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı
Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

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Otomobil, Bodrum, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas-Bodrum karayolunda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika
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