Milas'ta yapımı tamamlanan Çamlıyur Göleti kırsal kalkınmaya destek oluyor - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde yapımı tamamlanan Çamlıyur Hayvan İçme Suyu Göleti, bölge çiftçilerine destek sağlıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu bildirdi.

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan suyun, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetiklediğini anlatan Yıldız, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile olduğunu belirtti.

Yıldız, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürüten DSİ Genel Müdürlüğünün inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunduğunu ifade etti.

Muğla'ya yeni bir gölet kazandırmanın daha sevincini yaşadıklarını aktaranYıldız, şunları kaydetti:

"Milas ilçesine bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde yapım çalışmaları tamamlanan Çamlıyurt Hayvan İçme Suyu Göleti sayesinde bölgede yapılan hayvancılık arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanmıştır. Temelden 14 metre yüksekliğe sahip gölet, 40 bin metreküp su depolama hacmine sahip. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolmuş olup, fazla suyun tahliyesi yapılmaktır. Gölet, bölge çiftçilerimizin hizmetindedir."???????