Son Dakika Haberleri: Milas'da çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
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Milas'da çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.
Akgedik Barajı mevkisinde iki gündür devam eden yangını söndürme faaliyetlerine katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.
Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
akgedik barajı, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:23 Kaynak: AA
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