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Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

09.09.2021 10:22
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarihi evleri, doğal güzelliğiyle büyüleyen Kapıkırı 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan tarihi evleri, doğal güzelliğiyle büyüleyen Kapıkırı 18-19 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

18 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Uluslararası MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Genlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert'in katılımıyla düzenlenen toplantıda yarışlar hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Kapıkırı Köyü içerisinde kalan Bafa Gölü kenarındaki Heraklia Antik Kenti 18 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Uluslararası MTB Dağ Bisikleti şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile düzenlenecek olan BAFA ULTRA MTB Şampiyonasına 250'ye yakın Dağ Bisikleti tutkunun katılması bekleniyor.

"Zor ve çetin parkur"

Şampiyona 7 kilometrelik parkurdan oluşacak. Kadınlarda ve erkeklerde yaş gruplarına göre 8 er kategoriden 16 kategoride pedallayacak sporcular, zor ve çetin bir parkurdan çıkmaya çalışacaklar.

Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde düzenlenen dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarını milyonlarca izleyici takip ediyor, bisiklet yarış rotalarında bulunan bölgelerin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. 190 ülkede yayınlanan Tour de France, dünyanın en çok görüntülenen üçüncü spor etkinliği olarak yarışın geçtiği etaplarda bulunan şehirlerin yatırımlarına 10 kat geri dönüş sağlıyor. 44 milyar avroluk pazar payına sahip bisiklet turizmini Türkiye'ye kazandırmak özellikle bu spor için birbirinden önemli rotalara sahip olan Muğla'nın bu pastadan payını alması için önemli bir çalışma yürütülüyor. Mısır, İngiltere, Almanya, KKTC, İskoçya, Sırbistan, Azerbeycan ve Ukrayna olmak 8 ülkeden 20 yabancı 150 den fazla Türk olmak üzere 250 ye yakın sporcunun katılması planlanan yarış bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Yarışmada dereceye giren sporculara Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kupa ve madalya ile BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından Bodrum'da hafta sonu tatili hediye edilecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman Muğla'nın turizmde marka kent olduğuna dikkat çekerek, "İlimizin her noktasında branşların, faaliyetlerin artırılması, tesislerin sayı ve nitelik olarak artırılması için iyi bir alt yapı oluşturmayı düşünüyoruz. Muğlamız her türlü sporun yapılmasına müsait dünyanın nadir yerlerinden. Bugüne kadar ilimizin turizm potansiyeli belki daha da ileri gitmesi mümkün, bunun da spor etkinlikleriyle daha da ileri gitmesini sağlayacağız. Pandemi ile birlikte yıldızı parlayan en önemli sporlardan birisi bisiklet. Bisikletin sağlık açısından da ayrı bir önemi var. ve çevre dostu. Yarışlar, organizasyonlar sürekli olacak. 4 mevsim spor, 4 mevsim organizasyon diyorum. Bu organizasyonun başarılı olmasını, Milas'a, Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Son konuşmacı olarak söz alan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise, Kapıkırı'nın çok ciddi tarihsel yapılara sahip olduğuna dikkat çekerek, "Burası binlerce yıllardan beri hayatın devam ettiği bir alan. Önümüzdeki günlerde yapacağımız etkinliklerin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgenin tanıtımı, bu zenginliğin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çok özel etkinlikler. Onun için yapılacak çalışmaları duyunca heyecanlandım. Mutlaka elimizden gelen desteği vermeliyiz diye düşündüm. Bu etkinlik Milas için çok uygun bir etkinlik. Etkinlikte emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım Milasımız ve bölgemiz için hayırlı ve faydalı olur" dedi. - MUĞLA

Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Mustafa Ünver Böke, Bisiklet, Eylül, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milas Dağ Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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