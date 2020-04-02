Milas Esnaf Odası'ndan üyelerine destek

Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan zor durumda olan üyelere bağış yoluyla destek sağlanacak. 2 ay içerisinde toplamda 20 bin TL bağış yoluyla ihtiyacı olan üyelere dağıtılacak.



Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, gerçekleştirdikleri toplantının ardından zor durumda olan oda üyesi esnaflara nakdi ve gıda yardımı yapılacağını ve bağış başlattıklarını duyurdu.



Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile yaptıkları toplantının ardından aldıkları aylık 10 bin TL'lik bağış kararını açıklayan Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim; "Değerli Esnaf Sanatkarlarımız Odamız Üyeleri, yönetim denetim kurulu üyelerimizle yapmış olduğumuz toplantıda virüs nedeniyle iş yerleri kapalı olan, evi kira, iş yeri kira çoluk çocuk sahibi, emekli olmayan üyemiz aile bireylerimize şahsım ve yönetim denetim kurulu arkadaşlarımla beraber Nisan Ayı 10 Bin TL, Mayıs Ayı 10 Bin TL bağış olmak üzere çalışma başlatıyoruz. Ayrıca odamızın ekonomik durumuna göre nakdi yardım ve gıda yardımı yapacağız. Bizlere yapılan başvurulara en geç 7 gün içinde cevap verilecek" dedi. - MUĞLA