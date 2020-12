Milas'ın Deprem Master planı yapılacak - Son Dakika

Pandemi kuralları çerçevesinde Milas Deprem Master Planı Çalışma ve Sunum toplantısını gerçekleştirildi.

Geniş katılımla yapılması planlanan fakat pandemi şartları nedeniyle, katılımın kısıtlı tutulduğu toplantıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri ile büyükşehir ve Milas Belediyesi'nden teknik ekipler katıldı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in koordinasyonunda hayata geçirilecek Deprem Master Planı Türkiye'de ilçeler düzeyinde bir ilk niteliği taşıyor.

Gerçekleştirilen programda bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Milas'ın Deprem Master Planı demek her binayı her daireyi her dairenin içindeki odayı dahi kendi içinde barındıran bir mekanizma demektir. Deprem sırasında binanın içindeki odaya kadar ayrıntıyı içinde bulunduran ve bu anlamda çözüm bulmaya çalışan bir mekanizma. Bu mekanizma il düzeyinde Türkiye'de gerçek anlamda sadece İstanbul'da yapılabilmiş. Orada denizdeki bir fay kırıldığında 7.4, 7.6 büyüklüğünde deprem olduğunda İstanbul'da ne olur, onu önceden bilme temeline dayalı bir senaryo üzerine oluşturulmuş yaklaşık 10 tane arka arkaya deprem senaryosu yapıldı. Sadece İstanbul için diğer illerimizin hiçbirinde doğru dürüst deprem master planı yok. İlçe düzeyinde ilçede bir fay varsa mutlaka yapılması gerekiyor. Depreme hazır olmamız için mutlaka Deprem Master Planı'na sahip olmalıyız, bunun uygulama aşamasında da yer almalıyız" dedi.

Türkiye'de bütün mekanizmaların stratejisindeki eylemleri 2023'e kadar yerine getirmeye çalıştığını belirten Sözbilir, "Çünkü 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında depreme hazır bir ülke konumuna geçelim diye bir eylem planı yayınlanmış durumda. Bu eylemin en can alıcı kısmı Deprem Master Planı'dır. Bunun için de 3 yılımız kaldı. Deprem Master Planı'nın yapımı 3 yıl sürüyor. Şuanda Milas'a yaptık. Türkiye'de geri kalan hiçbir ilde yok. Bir tek Milas buna hazırlıklı olmuş olacak" dedi. - MUĞLA