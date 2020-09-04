Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi'nde 20 Ağustos'tan bu yana sularının akmadığını belirten mahalleli yetkilileri göreve çağırdı. Kesintinin nedeniyle ilgili bilgi edinemediklerini söyleyen vatandaşlar, tankerlerle su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

Milas'a 17 kilometre mesafedeki 250 nüfuslu İkizköy Mahallesi sakinleri, şebeke suyunun 20 Ağustos'tan beri kesildiğini belirtti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) durumu ilettiklerini ancak muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, kesintinin nedenini bilmediklerini ifade etti. Her yaz aynı sorunu yaşadıklarını bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını belirten mahalleli, taşıma suyu ve kuyu suyuyla ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.