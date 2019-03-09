Son Dakika Haberleri: Milas'ın Satranç Başarısı

Milas'ın Satranç Başarısı

1 saat önce

Muğla'da gerçekleştirilen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda, Milaslı öğrenciler büyük başarılara imza attı.

Milas'ın Satranç Başarısı, System.String[]
Muğla'da gerçekleştirilen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda, Milaslı öğrenciler büyük başarılara imza attı.

Milas Sakarya İlkokulu, ilkokullar genel kategorisinde(1, 2, 3, 4.sınıflar) 25 takım arasında Muğla birincisi oldu. Sakarya Ortaokulu, küçükler genel kategorisinde (5 ve 6.sınıflar) 12 takım arasında Muğla birincisi oldu. Sakarya Ortaokulu, yıldızlar kızlar kategorisinde (6,7,8 .sınıflar) Muğla ikincisi oldu.

Milas Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlköğretim Okulu öğrencileri; küçük kızlar il birinciliği, yıldız kızlar il üçüncülüğü ve yıldızlar genel il birinciliği kazandı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; başarıda emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Sakarya, Milas, Muğla, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı Fenerbahçe, Kopenhag Forması Giyen Robert Skov'a Kancayı Taktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Haim Revivo, Tel Aviv Belediye Başkanına Rüşvet Vermekle Suçlanıyor PFDK'ya Sevk Edilen Fırat Aydınus: MHK'nin Selası Okunuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:34:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ın Satranç Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]