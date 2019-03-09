Milas'ın Satranç Başarısı

Muğla'da gerçekleştirilen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda, Milaslı öğrenciler büyük başarılara imza attı.

Muğla'da gerçekleştirilen Okullar Arası Satranç Turnuvası'nda, Milaslı öğrenciler büyük başarılara imza attı.



Milas Sakarya İlkokulu, ilkokullar genel kategorisinde(1, 2, 3, 4.sınıflar) 25 takım arasında Muğla birincisi oldu. Sakarya Ortaokulu, küçükler genel kategorisinde (5 ve 6.sınıflar) 12 takım arasında Muğla birincisi oldu. Sakarya Ortaokulu, yıldızlar kızlar kategorisinde (6,7,8 .sınıflar) Muğla ikincisi oldu.



Milas Ağaçlıhöyük Ertuğrul Menteşe İlköğretim Okulu öğrencileri; küçük kızlar il birinciliği, yıldız kızlar il üçüncülüğü ve yıldızlar genel il birinciliği kazandı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; başarıda emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. - MUĞLA

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