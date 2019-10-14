Son Dakika Haberleri: Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak
Son Dakika Ekonomi Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak

Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak

1 saat önce

-Milas El Halıları, Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaret tanıtımları "Milas ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katıyor" isimli konferansla yapılacak.

Milas'ın ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katacak, System.String[]

- Milas El Halıları, Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaret tanıtımları "Milas ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katıyor" isimli konferansla yapılacak.


Toplantıya Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet'te konuşmacı olarak katılacak.


Milas El Halıları, Milas zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Milas tepsi böreğinin coğrafi işaret tanıtımlarını yapmak ve coğrafi işaretlerin ürünlere, bu ürünleri üreten üreticilere, yöremizin ve ülkemizin ekonomisine ve kültürüne sağlayacağı katkıları tanıtmak amacıyla "Milas ürünleri coğrafi işaretle değerine değer katıyor" konulu toplantı düzenlenecek. Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, Gıda Mühendisi Dudu Gönül Tolun ve TARİŞ Kalite ve Ar-Ge Müdürü Meltem Zengin'in konuşmacı olarak katılacağı toplantıda Milas'ın coğrafi işaret alan ürünleri ele alınacak. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenecek olan etkinlik 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de gerçekleşecek - MUĞLA

Zeytinyağı, Milas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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