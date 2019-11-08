Milas'ın yeni spor salonu Sodra Dağı'na yapılacak

1970'li yıllarda Milas şehir merkezinde yapılan ve gün içinde fiziksel yetersizliğiyle kullanılamaz hale gelen Milas Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nun yenilenmesi için Gençlik Spor Bakanlığı, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Kadem Mete ve Milas İlçe Başkanı Fahri Acar'ın girişimleriyle 10 milyon liralık ödenek ayrılmasının ardından çalışmalara başlanıldı.



AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar beraberinde Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Milas Milli Emlak Müdürü Mustafa Karanfil, Milas Gençlik ve Spor Müdürü Durmuş Tayfun Uslu, Milas Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Serkan Acersoy, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir'le birlikte daha önceden yapılan araştırmalar kapsamında İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Sodra Dağı, Sodrakent civarında, Milli Emlak Müdürlüğüne ait arsada inceleme yaptı. Spor salonunun kentin imar yönünden gelişim özellikleri dikkate alındığında bu noktada yapılması kararlaştırıldı.



Tahsisin Gençlik ve Spor Bakanlığına gerçekleştirilmesiyle, ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni spor salonu yatırımıyla ilgili ihale kısa sürede tamamlanacak.



Milas Hükümet Konağı arkasındaki kullanılması uygun görülmeyen salonun da revize edilerek spor yatırımları arasına eklenmesi de planlama kapsamına alındı.



AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, yeni spor salonunun Milas'a hayırlı olmasını diledi. Milas'ın kentleşme ivmesine ve gelecek yıllardaki planlamasına bakılarak Sodra Dağı civarının uzman kişilerce daha uygun olduğunun değerlendirildiğine işaret eden Acar; "Milasımız için gece gündüz fikir üretmeye, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ilçemize Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla 10 milyon liralık bir ödenek gönderdi. Spor salonumuz uzun zamandır kullanılamaz haldeydi. Sodra Dağı bölgesinin bu yeni yatırım için son derece uygun olduğunu kararlaştırdık." dedi.



Acar; "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın M. Muharrem Kasapoğlu'na, milletvekillerimiz Sayın Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan'a, İl Başkanımız Kadem Mete'ye, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer İlman'a, Milli Emlak Müdürümüz Mustafa Karanfil'e teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MUĞLA