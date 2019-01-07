Son Dakika Haberleri: Milas'ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Milas'ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

43 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Milas'ın Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçe merkezinde kara hasret olan Milaslılar da yüksek kesimlere çıkarak, kar hasretini gidermeye çalıştı.

Milas'ta sıcak ve ılıman iklimin hakim olması sebebiyle kar yağışı görülmüyor ancak ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar, dağların beyaza bürünmesine neden oldu. İlçe merkezinde yıllardır kara hasret kalan Milaslılar da hafta sonu yüksek kesimlere çıkarak karın tadını çıkardı.

Hafta sonunu Beypınarı, Korucuk, Labranda, Sakarkaya ve ilçeye bağlı yüksek kesimlere düşen kar Milaslıları mutlu etti. Milaslılar kar sevincini yaşamak için ilçenin yüksek kesimlerine çıkarak doyasıya kar oynadı.

Kar yağmasa da biz kardan adamımızı yaparız

İlçe merkezine kar yağmaması sebebiyle, Milas'ta market işletmeciliği yapan Hüseyin Yılmaz'da kar yağışının yoğun olduğu bölgeye giden yakınlarından kar getirmelerini istedi. Yılmaz'ın isteğini kırmayan yakınları kar erimeden kendisine ulaştırdı.

Yılmaz da eline ulaşan kar ile marketinin önüne kardan adam yaparak görüntüyü sosyal medya hesabından yayınladı. Yılmaz'ın paylaşımı görün arkadaşları nasıl kardan adamı nasıl yaptığını sorması üzerine Hüseyin Yılmaz; "Milas'a kar yağmasa da biz kardan adamımızı yaparız" diye cevap verdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Muğla, Kar, Milas, Güncel
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