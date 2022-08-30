Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan eserler kılıç, hançer gibi objeler ele geçirildi. 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milas KOM ekipleri'nden tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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