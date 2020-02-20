Milas Kent Konseyi'nin teni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini belirleyen Milas Kent Konseyi, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.



Geçtiğimiz hafta Milas Belediyesi ve Toplantı Salonu'nda yeni yönetimini belirlemek üzere toplanan Milas Kent Konseyi üyeleri, yaptıkları oylama ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Doktor Çağlayan Üçpınar, Yürütme Kurulu'na ise Ali Avcı, Serap Türker, Cihan Uyanık, Cemil Zeybek, Aydın Can, Mehmet Nergiz, Sevgi Akyol asil üye olarak seçilmişlerdi.



Olağanüstü Genel Kurulun ardından yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirerek ilk kararlarını aldı.



Yönetmelik gereği Kent Konseyi Genel Sekreterliği için Milas Belediye Başkanı tarafından önerilen üç isim arasından Arda Varol Genel Sekreter seçilirken, yeni yönetimin prensip olarak 15 günde bir toplanmasına, Kent Konseyinin olağanüstü seçimli genel kurulu sonucu yenilenmesi ile görev süreleri sona eren meclis ve çalışma gruplarının yerine seçimle kadın ve gençlik meclisi ile çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırıldı.



Yönetim ayrıca, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve çeşitli sivil toplum kurumları ile görüşmeler yapılmasına karar verdi. - MUĞLA