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Milas'lı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret

43 dakika önce

Proje kapsamında Karabük'e gelen Muğla, Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Milas'lı özel öğrencilerden Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Proje kapsamında Karabük'e gelen Muğla, Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projesi kapsamında kente gelen Muğla, Milas Mehmet Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti. Kendileri için hazırlanan program dahilinde kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini gezen öğrenciler daha önce Milas'ta Kaymakamlık yapan ve görev yaptığı süre boyunca kendilerini yalnız bırakmayarak sık sık ziyaret eden Vali Gürel ile sohbet ettiler.


Öğrencilerle yakından ilgilenerek samimi sohbetler kuran Vali Gürel, döndüklerinde ailelerine kendi selamlarını iletmelerini istedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Gürel ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Karabük, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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