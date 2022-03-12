Milas Narkotikten operasyon - Son Dakika
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Milas Narkotikten operasyon

12.03.2022 12:08
Milas Narkotikten operasyon

Milas'a E.Ö isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç takibe alınarak Milas girişinde durduruldu.

Milas'a E.Ö isimli şahsın yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine, şahsın kullanmış olduğu araç takibe alınarak Milas girişinde durduruldu. Araç içerisindeki şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda 28,83 gr metamfetamin, 0.24 gr metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi. E.Ö.,M.S. ve B.B.B. isimli üç şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmasında ise 36,45 gr esrar ve 1,66 gr esrarlı sigara ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan M.K ve Ş.D isimli iki şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Milas Narkotikten operasyon

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Tragger, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas Narkotikten operasyon - Son Dakika


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