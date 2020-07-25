Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama - Son Dakika

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Merkez Şefi olarak görev yapan Mehmet Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı terfi ederek Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atandı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama, System.String[]

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Merkez Şefi olarak görev yapan Mehmet Uysal, başarılı çalışmalarından dolayı terfi ederek Aydın Orman İşletme Müdür Yardımcılığına atandı.

Aslen Milaslı olan, 2006 yılında Bartın Orman Fakültesinden mezun olduktan sonra 2009 yılında Aydın Karpuzlu Şefliği'nde göreve başlayan ve daha sonra 2016 yılında Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne Merkez Şefi olarak atanan Mehmet Uysal, yaptığı başarılı çalışmaların ardından Müdür Yardımcılığı makamına atandı.

Milas'ın Türkiye'nin önemli ormanlık arazilerine sahip olduğunu, Milas gibi bir yerde görev yapmanın kurumun her çalışanına önemli kazanımlar kattığını ifade eden Uysal, "10 yıldan bu yana orman teşkilatında görev alıyorum. Bu süreç içerisinde önemli tecrübelerim ve deneyimlerim oldu. Bu tecrübelerimizi de sahadaki çalışmalarımıza büyük ölçüde yansıttık. İnşallah Aydın'da da güzel çalışmalara imza atıp, hem bölgemize hem kurumumuza hem de ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Orman İşletme Müdürlüğü, Mehmet Uysal, Aydın, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 08:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sezonu tamamlayan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması: Transfer sezonu açıldığında gerekli açıklamalar yapılır Emre Belözoğlu'ndan maç sonu duygusal sözler: Annem, futbolu bırakmamı istemiyor Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi 24 yıllık futbolculuk kariyerine son noktayı koyan Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını Ömer Faruk'a verdi Türkiye-Yunanistan gerginliğinin zirveye çıktığı günlerde Mısır ve Fransa, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı Yunanistan'ın Ayasofya travması bir türlü geçmiyor! Ankara'ya küstah yanıt Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü Süper Lig'de küme düşen son 2 takım, Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor oldu Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği seçimde CHP Genel Başkanı seçildi Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor         
17:35
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı         
17:21
Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı Almanya'da başörtülü çalışana hakaret eden market müdürü işten atıldı         
17:09
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur         
16:48
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık         
16:07
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı         
13:57
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu         
12:45
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı         
11:29
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak         
09:47
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı Burak Yılmaz, yabancı oyunculara para ödenip yerli oyunculara ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2020 03:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde yeni atama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei