Milas Şoförler Odası'nda KOVİD-19 karantinası - Son Dakika

Milas Şoförler Odası'nda KOVİD-19 karantinası

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Milas Şoförler Odası'nda KOVİD-19 karantinası, System.String[]

Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Başkanın ardından o da çalışanlarının 2'sinin de testinin pozitif çıkması üzerine oda kapatıldı.

Pandemi sürecinde alınan tüm önlemlere rağmen hastalık yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda süreci en sıkıntılı geçiren meslek kolları arasında yer alan ulaşım sektörünün meslek temsilcisi Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal'ın ve kurumdaki 2 personelinin daha testi pozitif çıkması üzerine oda karantinaya alınarak kapatıldı.

Başkan Paskal'ın yanı sıra eşi Nurgül Paskal'ın da pozitif çıkması nedeniyle evde izolasyona alınarak ilaç tedavisine başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Esnaf Odası, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milas Şoförler Odası'nda KOVİD-19 karantinası - Son Dakika

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