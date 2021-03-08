Milas'ta 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Milas'ta 1 kilo 620 gram metamfetamin ele geçirildi
08.03.2021 14:12
Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 620 gram ağırlığında çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 620 gram ağırlığında çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi.
EDinilen bilgiye göre, Milas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından başarılı bir çalışma daha gerçekleştirildi. Bir ikamete yapılan operasyon 1 kilo 620 gram çeşitli katkı maddeleriyle çoğaltılmış metamfetamin ve bir miktar esrar ele geçirildi. İ.A. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA
Son Dakika Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı