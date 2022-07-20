Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Akyol Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan bir aileye ait samanların olduğu bölgede yangın çıktı. Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında 1300 adet saman balyası zarar gördü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Milas'ta 1300 adet saman balyası zarar gördü - Son Dakika

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