Milas'ta 18 Mart etkinlikleri - Son Dakika

Milas Kaymakamlığı, Milas Garnizon Komutanlığı , Milas Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından son buldu. - MUĞLA

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Atapark'ta tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi 'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Milas 'ta çelenk sunum töreni düzenlendi.

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