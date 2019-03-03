Milas'ta 245 Hint Keneviri Fidesi Ele Geçirildi
1 saat önce
Milas ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 245 Hint keneviri fidesi ele geçirildi.
Milas
ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolleri sırasında 245 Hint keneviri fidesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, uygulama noktasında durdukları 48 YG 764 otomobil ve hareketlerinden şüphelendiklerini sürücü A.D'nin üzerini aradı. Aramada, plastik kap içerisinde 245 Hint keneviri fidesi bulundu.
Bitkilerin biber fidesi olduğunu ve bahçesine dikmeye gittiğini iddia eden A.D, gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Milas Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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