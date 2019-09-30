Son Dakika Haberleri: Milas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Milas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı

6 dakika önce

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 25 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Milas'ta 25 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 25 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi edinen Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında bir otomobil ve minibüsü takibe alan ekipler, Selimiye - Milas karayolunda araçları durdurdu. Minibüste bulunan Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör olarak gözaltına alınan N.S.T. ve G.M. ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

(İHA)

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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