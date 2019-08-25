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Milas'ta 28 kaçak göçmen yakalandı

15 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonetin kasasında 28 kaçak göçmen yakalandı.

Milas'ta 28 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonetin kasasında 28 kaçak göçmen yakalandı.
Milas- Ören yolunda, Yeniköy Termik Santrali önünde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Kamyonetten inen şoför H.İ., yol kenarındaki ormanlık alandan kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri ile H.İ. arasında süren kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakaladı. Kamyonette yapılan arama sırasında kasada, Suriye uyruklu 5'i kadın 28 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kamyonetin şoförü H.İ., hakkındaki işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Yeniköy, Milas, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:47 Kaynak: DHA
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