Son Dakika Haberleri: Milas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem
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Milas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Milas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Milas ilçesi Ulaş Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
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