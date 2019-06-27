Milas'ta 3,4 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Milas ilçesi Ulaş Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 12.30'da meydana geldi. Yerin 6,87 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı olmadı.
- Muğla
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