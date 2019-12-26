Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, 4 suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Milas'ta 4 ayrı arama kaydı olan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, 4 suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.


Cezaevi firarisi ve 2'si hırsızlık olmak üzere toplam 4 ayrı suç kaydı bulunan Y. D.'nin yakalanması için çalışma başlatan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Timleri şahsın Milas'ın Koru Mahallesinde saklandığını tespit etti. Yapılan istihbarat çalışmasının ardından şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi.


Son anda jandarma ekiplerini fark eden Y.D. kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Y. D. gözaltına alındı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan Y.D. Milas Adliyesi'ne sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan Y.D. tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
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