Milas'ta 4 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Milas'ta 4 hektarlık alan zarar gördü

25.07.2022 01:15
Milas'ta 4 hektarlık alan zarar gördü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Çamköy Mahallesi'nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup amirliği ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma gerçekleştirdi. Makilik, orman ve zeytinlik alanların bulunduğu alanda yangına 4 helikopter, 4 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozerle de karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta 4 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milas'ta 4 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika
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