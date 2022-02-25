Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

25.02.2022 16:51
Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kargo şirketlerinde yapılan kontrolde 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından kargo şirketlerinde yapılan kontrolde 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kargo şirketlerinde yaptığı kontroller sonucunda 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. Denetim sonucunda gözaltına alınan C.L ve A.L isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

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Kaçakçılık, Sigara, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta 500 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
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