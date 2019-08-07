Son Dakika Haberleri: Milas'ta 6 hektar ormanlık alan zarar gördü
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Milas'ta 6 hektar ormanlık alan zarar gördü

53 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Tuzabat Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 42 orman işçisiyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonucu 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İtfaiye, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:13 Kaynak: AA
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